コメの高騰が続く中、「おむすび」を強化します。ファミリーマートは、定番の商品カテゴリー「おむすび」をめぐる新たな方針を示しました。ふっくらとした食感にこだわり、専門店のノウハウを取り入れた商品を登場させたほか、リニューアルした具材で新たな味わいを打ち出します。「おにぎり」のジャンルをめぐっては、専門店が増えるなか、ファミリーマートでも前年度を超える販売が続いていて、新たな需要の掘り起こしで、店舗全