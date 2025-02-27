音楽コンクールや農業鑑定競技会の全国大会で1位となった大分県内の高校生2人に27日、県民表彰が授与されました。 【写真を見る】「声楽」「農業鑑定」の全国大会で日本一高校生2人に大分県民表彰 県民表彰が贈られたのは、県立芸術緑丘高校音楽科2年の鈴木心毬さんと宇佐産業科学高校グリーン環境科3年の寺下幸太朗さんです。 鈴木さんは去年12月に開催された全日本学生音楽コンクールに出場。イタリア語