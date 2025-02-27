（資料写真）２６日午後１１時１５分ごろ、南足柄市福泉、男性（６５）方から火が出ていると１１９番通報があった。木造平屋建て住宅を全焼した。けが人はなかった。神奈川県警松田署によると、男性は１人暮らしで出火当時、就寝していたが逃げて無事だった。