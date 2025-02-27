Aditya Kalra[ニューデリー ２６日 ロイター] - インドの裁判所は、米アマゾンの子会社が商標権を侵害した商品をインドの通販サイトで販売したとして３９００万ドルの損害賠償を命じた。裁判所の命令が２６日明らかになった。ライフスタイル・エクイティーズ社が保有する「ビバリーヒルズポロクラブ」の商標権を侵害したとしている。インドの法律関係者によると、同国の商標権訴訟で米国企業に命じられた損害賠償としては過去
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