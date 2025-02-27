米共和党のジョー・ウィルソン下院議員は「最も価値ある大統領のための最も価値ある紙幣！」として、新しい２５０ドル紙幣を作り、トランプ大統領の顔を印刷したいと考えている。米紙ニューヨーク・ポストが２６日、報じた。サウスカロライナ州の下院議員は、連邦法で米国の紙幣に生きている人物の肖像が描かれることを禁じられているにもかかわらず、新しい２５０ドル紙幣にトランプ氏を肖像にする法案を起草していると発表し