フジ・メディア・ホールディングスの取締役相談役を務める日枝久氏が自宅で転倒し、腰椎を圧迫骨折していたことが２７日、明らかになった。この日午後からフジテレビとフジ・メディアＨＤは定例の取締役会を開催。終了後に会見を行ったフジ・メディアＨＤ金光修社長が、経営諮問委員会の委員の一人だった日枝氏が２７日付で経営諮問委員会を辞任し、金光氏自身が委員に新任したことを発表した。金光氏は「新しい刷新に向けて