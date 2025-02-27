筋肉や皮膚、髪、などのもとになるたんぱく質。「健康な体づくりに必要不可欠なもの」ということはわかっていても、食事からしっかりとろうとすると、脂質が多くなったり、カロリーが気になってしまうことも。今回ご紹介する豚キムチは、蒸し焼きで余分な油やカロリーを抑えつつ、きちんとたんぱく質がとれる一品。白菜キムチが具材と調味料の2役を担うので、お手軽なのに味はばっちり決まります。がっつりとヘルシーを両立させた