浙江省杭州市にあるアリババのロゴの前を通り過ぎる人々。（杭州＝新華社記者／王定昶）【新華社杭州2月27日】中国の電子商取引（EC）大手アリババグループは24日、向こう3年でクラウド・人工知能（AI）のハードインフラ整備に3800億元（1元＝約21円）以上を投じると発表した。これは過去10年の投資額の総和を超える規模で、中国の民間企業によるクラウド・AIハードインフラ整備として史上最大規模になるとみられる。呉泳銘