ドル円１４９．２０近辺、ユーロドル１．０４７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は149.20近辺、ユーロドルは1.0475近辺での推移。いずれも本日のレンジ内でややドル高水準で推移している。ドル円は148.75-149.42、ユーロドルは1.0459-1.0493のレンジ。米１０年債利回りは４．２８５％付近へと上昇してきている。 USD/JPY149.18EUR/USD1.0473