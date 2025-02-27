【写真をみる】「佐々木希」と並んでも“超小顔”の「佐々木朗希」第二の人生は芸能界もアリ？佐々木朗希は開幕第2戦の先発に内定昨年3月の韓国・ソウルシリーズに続き、今季のメジャーリーグもアジアで幕を開ける。来月18〜19日に東京ドームで開催される注目の東京シリーズだ。【八木遊/スポーツライター】＊＊＊佐々木朗希は開幕第2戦の先発に内定2025年の開幕カードはドジャースとカブスの2連戦。両チームには合計5人も