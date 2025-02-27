通貨オプションボラティリティードル円１週間は１０．２％このところ安定した推移 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.206.9711.126.61 1MO10.637.1411.077.10 3MO10.397.1410.737.19 6MO10.097.1310.517.35 9MO9.957.2210.407.55 1YR9.797.2810.287.68 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.799.286.67 1MO11.12