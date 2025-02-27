ドル円一時１４９．５１レベル、本日の高値を更新クロス円も買われる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時149.51レベルと本日の高値を伸ばしている。クロス円も買われており、ユーロ円は156.66レベル、ポンド円は189.50レベルにそれぞれ本日の高値を更新。 USD/JPY149.49EUR/JPY156.55GBP/JPY189.36