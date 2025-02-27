欧州株軟調独ＤＡＸ１．０％安、米株先物の堅調さとは対照的 東京時間17:30現在 英ＦＴＳＥ100 8707.03（-24.43-0.28%） 独ＤＡＸ22569.15（-224.96-1.00%） 仏ＣＡＣ40 8095.51（-48.41-0.60%） スイスＳＭＩ 12975.86（-66.65-0.51%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:30現在 ダウ平均先物MAR 25月限43591.00（+85.00+0.20%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR