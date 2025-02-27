今シーズンは日本列島に何度も寒波が押し寄せ、県内はその度に厳しい寒さ見舞われました。こうした中、電気料金が2月の使用分から値上がりする見通しとなっています。東北電力によりますと、2月分の電気料金は平均的な家庭で前の月よりも39円上昇し8119円になるということです。今回の値上げは、火力発電の燃料費高騰などが要因だとしています。政府は暖房の使用が増えることし1月から2月まで限定で電気料金の負担を軽減する