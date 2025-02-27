俳優の蓮佛美沙子が主演を務めるNHK夜ドラ『バニラな毎日』（総合、月〜木後10：45ほか）の第24話が、きょう27日に放送される。【場面カット】新たなお菓子教室の生徒として登場した高校生の香澄（山下桐里）原作は賀十つばさ氏の同名小説。こだわりの洋菓子店の経営がうまくいかず、店を閉めることになった白井葵（蓮佛）。そこに現れたクセの強い料理研究家・佐渡谷真奈美（永作博美）から持ちかけられたのは、「お菓子教