タレントの鈴木奈々（36）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストして生出演。東京住まいを告白した。この日は「茨城が〓1だっぺSP」と題し、茨城出身の元楽天監督でタレントのデーブ大久保、お笑いコンビ「カミナリ」とそろって登場。普通ならこのような番組には茨城出身の磯山さやかが登場することが多いが、この日はいないという話になると、鈴木は「がんばります、がんばります」と力を込めた。それでも木曜レギュラー