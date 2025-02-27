今回は、彼氏とスピード婚約破棄した理由について、エピソードを紹介します。こんなのおかしいよね…「大好きな彼氏と婚約して同棲を始めましたが、彼氏は全然家事をしません。私だって彼氏と同じぐらいの時間働いているというのに、おかしいですよね。私がそのことに文句を言うと、『〇〇（私のこと）のほうが家事が得意だろ？』『得意なほうがやったほうが効率がいいじゃん』とかなんとか都合のいいことを言ってきて、一向に家事