【ソウル聯合ニュース】韓国の趙兌烈（チョ・テヨル）外交部長官が来月４〜８日の日程でポーランドとフランスを歴訪する。同部が２７日伝えた。韓国外相のポーランド公式訪問は１８年ぶりで、趙氏は来月５日にシコルスキ外相と会談し、防衛産業、エネルギー、インフラなどの分野の協力について協議する。また朝鮮半島情勢やウクライナ戦争など主な地域や国際問題などについて意見交換する予定だ。外交部の李在雄（イ・ジェウン