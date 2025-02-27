アメリカのIT大手アマゾンが、次世代AIアシスタント「アレクサ・プラス」を発表しました。自然に話しかけるだけで相手の意図を汲み取り、かゆいところに手が届く進化を遂げています。【映像】「アレクサ・プラス」との会話の様子「ユーザー：アレクサ、金曜日のディナーいつものところ予約して。アレクサ・プラス：もちろん。タブーンを予約します。2人だけ？何時？ユーザー：うん、7時で。あっ、それとベビーシッターにメールし