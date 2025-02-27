プロ野球・日本ハムは27日、試合中に行う新応援「SWING TIME」の実施を発表しました。このイベントは新グッズとして登場する「スイングタオル」を回して応援するというもの。試合中やイニング間にモニターに表示される「SWING TIME」の表示に合わせて、スイングタオルを回転させながら振り、選手にエールを送ります。公式YouTubeではファイターズガールによる応援解説動画も公開。実際にファイターズガールたちが縦35.5センチ、横4