アメリカのトランプ政権は26日、海外援助を担うUSAID＝アメリカ国際開発庁の対外援助のうち、およそ9兆円を削減することを明らかにしました。AP通信によりますと、アメリカのトランプ政権は26日、USAIDの対外援助契約の9割以上を打ち切り、およそ9兆円相当の援助を取りやめることを明らかにしたということです。実業家イーロン・マスク氏が率いるトランプ政権の「政府効率化省」は、連邦政府を縮小するためにUSAIDを主な削減対象の