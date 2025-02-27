タイを訪問している秋篠宮さまが、タイ北部にある大学から贈られた名誉学位の授与式に臨まれました。秋篠宮さまは27日、タイ北部にあるナレースワン大学で名誉学位の授与式に出席し、畜産学の名誉博士号が贈られました。ナレースワン大学は、秋篠宮さまのニワトリなどの研究を認め、6年前、名誉博士号の授与を決めましたが、新型コロナの影響で授与式は延期されていました。秋篠宮さまは、英語で「心から嬉しく思います」な