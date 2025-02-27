3月使用分の電気・ガス料金大手電力10社と大手都市ガス4社が27日発表した3月使用分（4月請求）の標準家庭向け料金は、全社で前月に比べて値上がりする。価格を抑える政府の補助金の縮小を反映した。上げ幅は電気が294〜411円、都市ガスが179〜233円。電気料金が最も高いのは沖縄の9232円で、北海道の9155円が続いた。モデルとなる使用電力量は異なるものの、両社の価格は最安値の九州（7223円）に比べ2千円程度高い。都市ガス