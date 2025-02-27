【ソウル＝小池和樹】韓国の情報機関・国家情報院（国情院）は２７日、ウクライナ侵略を行うロシアを支援するため、北朝鮮が追加派兵を行ったとの分析を明らかにした。ウクライナが越境攻撃を続ける露西部クルスク州には、１万人を超える北朝鮮兵が配置されているとみられる。国情院によると、北朝鮮軍の活動は１月上旬に小康状態になったが、２月上旬に前線に再投入されたことを確認したという。この中に追加派兵された部隊も