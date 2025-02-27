©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 世の中アッという間にイヤホンのケーブルが消え、気が付けばワイヤレス全盛。 しかし“昭和生まれ”の私は、耳から外れて落ちる心配なしを大義名分にずっと ケーブル付き