亡くなった祖母が残した一冊のノート。書かれていたのは絶縁状態の母親の住所同じ家に暮らす2人の男女。家族でも恋人でも友人でもない2人の関係は…／木洩れ日のひと（1）参議院議員を父に持つ女子高校生の白瀬皓子（しらせこうこ）は、バイクで事故を起こし被害者は昏睡状態に。その被害者は、誰もが知る人気アイドルの烏墨真弘（うすみまひろ）。「国民的アイドル 交通事故で意識不明」と大々的に報じられた事故から10年が経った