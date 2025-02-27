小さく生まれた赤ちゃんとその家族の育児を支援するために作られたハンドブックの交付式が、県庁で行われました。県は、母子健康手帳とあわせて子どもの成長に活用してほしい考えで、受け取った母親は「心配なことをハンドブックと照らし合わせていければ」と話していました。小さく生まれた赤ちゃんとその家族の育児を支援するために県が作った、「あきたリトルベビーハンドブック」。その交付式が、27日、県庁で行われ、佐