厚生労働省は、去年1年間の人口の動きなどを調査してまとめた「人口動態統計」の速報値を発表しました。秋田県は、出生数は全国で3番目に少なく、婚姻数は4番目に少なくなりました。いずれも統計開始以降最少です。厚生労働省のまとめによりますと、去年1年間に県内で生まれた子どもの数は、前の年と比べて71人減って、3540人でした。統計開始以降最も少なく、3年連続で4000人を下回りました。鳥取、高知に次いで、全国で3番目に少