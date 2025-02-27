2月27日（現地時間26日、日付は以下同）。昨シーズンの王者で6連勝中のボストン・セルティックスと、7連勝と波に乗るデトロイト・ピストンズがリトルシーザーズ・アリーナで激突した。 アウェーのセルティックスはジェイソン・テイタムが15得点、デリック・ホワイトとペイトン・プリチャードがそれぞれ12得点を奪い、前半を終えて55－55のタイで試合を折り返す。 すると後