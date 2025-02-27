2月26日（現地時間25日）に行われたロサンゼルス・レイカーズvsダラス・マーベリックスの試合会場であるクリプト・ドットコム・アリーナで、ルカ・ドンチッチが契約する『ジョーダン ブランド』が大胆なプロモーションを展開した。 “世紀のビッグトレード”後では初対戦となる注目の一戦へ向けて、『ジョーダン ブランド』は公式SNSに30秒の動画を投稿。その内容は、フー