ガンバ大阪は27日、サンフレッチェ広島からFW満田誠(25)が期限付き移籍加入することを発表した。期間は2026年1月31日までとなる。満田は広島ユース出身で流通経済大を経て2022年にトップチームに加入。昨季はJ1で35試合3得点を記録するも、3節を終えた今季のJ1で出場はなかった。広島を通じて「このタイミングでの移籍になり申し訳なく思っております」とコメントした。続けて「3年間で良い時も悪い時もたくさんの方に支えら