今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、底堅く推移する公算が大きい。予想レンジは１ドル＝１４８円５０～１５０円００銭。 エヌビディア 株は時間外取引で一進一退の動きとなったが、決算内容そのものは市場のコンセンサスを上回る内容となった。アジア時間で米株価指数先物には上昇圧力が働いている。投資家のリスク許容度が回復するとみられるなか、米長期金利の低下が一服することへの期待感が強