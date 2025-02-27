当面の相場の最大の焦点であった２６日の米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の決算は、市場予想を上回る良好な内容だった。同社の２４年１１～２５年１月期業績は、売上高や純利益、１株当たり利益が市場予想を上回り、２５年２～４月期の売上高見通しも予想を超過した。新型ＡＩ半導体「ブラックウェル」の販売も堅調だった。 ただ、時間外取引でエヌビディアの株価は下落するなど軟調に推移した。足もとの時価