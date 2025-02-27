2月26日、所ジョージがメインMCを務める日本テレビ系のバラエティ番組『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（以下『笑ってコラえて』）が、4月から土曜日の夜の放送に変更すると発表された。多くのレギュラー番組を抱える所だが、“週末の顔”になりつつある。「日本中にいる素晴らしい人たちをたくさん紹介すること」をコンセプトにした同番組は、1996年にスタートして以降、「日本列島ダーツの旅」や「○○駅で朝までハシ