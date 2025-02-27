2月25日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮が、イタリアのミラノで高級ブランド「FENDI（フェンディ）」によるファッションイベント「2025-26年秋冬 ウィメンズ・メンズコレクション」に参加するため、日本を離れた。異例のスケジュールで奔走しているようだ。2024年2月に目黒はFENDIで日本人男性初となるジャパンブランドアンバサダーに就任。就任から1年経ち、早くも大舞台に立つ。「目黒さんが参加するのは、FEND