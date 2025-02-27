相鉄グループの相模鉄道（相鉄）は、「YOKOHAMA どっちも定期」の対象を3月15日から拡大する。これを記念して、相鉄と相鉄ビルマネジメントは、「相鉄ポイント」を最大5000ポイントプレゼントする「YOKOHAMAどっちも定期 新規購入・区間変更キャンペーン」を開催する。●「YOKOHAMA どっちも定期」の対象がJR線にも拡大現行の「YOKOHAMA どっちも定期」は、IC通勤定期乗車券の有効区間に相鉄新横浜線の「西谷駅〜新横浜駅」が