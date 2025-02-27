¡Ø¤Í¤³¤è¤¦¤«¤¤ ¥·¥ç¥­¥·¥ç¥­¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè13²ó¡ÚÁ´36²ó¡Û¡Ø¤Í¤³¤è¤¦¤«¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤Í¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤¦¤«¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤­Êª¡Ö¤Í¤³¤è¤¦¤«¤¤¡×¡£¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤ÏÆæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¡£¤½¤ó¤Ê¤Í¤³¤è¤¦¤«¤¤¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¿Í´Ö¤ÎÆü¾ï¤È¤Ï¡Ä¡© ¥¤¥¿¥º¥é¤Ç»ô¤¤¼ç¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡Ö¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¡×¡£»ô¤¤¼ç¤¬Âç¹¥¤­²á¤®¤Æ¼»ÅÊ¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤æ¤­¤ª¤ó¤Ê¡×¡£¤Í¤³¡ß¤è¤¦¤«¤¤¤Ï¡¢¤É¤³¤«´ñÌ¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤ÎÌþ¤·