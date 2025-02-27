CP+2025のOM SYSTEMブースは、野鳥・自然・マクロをテーマとした体験コーナーを展開する。発売を控えたカメラやレンズも多くあり、来場者で賑わっていた。 大きなトピックはやはり「OM SYSTEM OM-3」の存在だろう。そのデザインから発表時より多くの注目を集めたモデルだが、それを目当てに訪れた人が多かったようだ。先述した体験コーナーとは別に、特設コーナーを用意して