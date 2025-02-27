イチゴ好きにはたまらない「ストロベリーフェア」東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩3分、都内4店舗目としてオープンしたのが「BONTEMPS 三軒茶屋店」です。「BONTEMPS」は韓国で人気のドーナツカフェブランド。こちらのドーナツは、「クァベギ」とよばれるツイストドーナツのような韓国の伝統菓子を現代風にアレンジしているのが特徴です。そんな「BONTEMPS」では2025年3月31日（月）のまでの期間、全店で「ストロベリーフェア」を