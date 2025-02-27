【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■BABYMONSTERのYouTube公式チャンネル総再生回数は40億回を記録 BABYMONSTERの「DRIP」MVが、YouTubeで2億回再生を突破した。 「DRIP」MVは、2024年11月1日13時に公開。公開直後は「24時間以内に最も多く見られた動画1位」に浮上し、19日連続でグローバルYouTubeチャートに君臨。公開から21日で1億回再生を突破した。2億回再生突破は、118日での達成となった。 これでBAB