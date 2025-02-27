今年で5回目を迎えるアートイベントHAYATO MACHIDAさんのライブペイントの様子「星野リゾートバンタカフェ」では、沖縄の風土に育まれた感性を持つアーティストの作品を知ってもらい、日差しがやわらかく心地よい春の海辺でカフェタイムを過ごしてもらいたい、という思いから2021年に「海辺のアートフェスティバル」を初開催。イベントには次世代の沖縄カルチャーを牽引するアーティストが集い、バンタカフェの景色や空間と調