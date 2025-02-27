フジテレビの親会社であるフジ・メディア・ホールディングスの日枝久相談役が、先週末に自宅で転倒して腰椎圧迫骨折し、入院している事が分かった。フジ・メディア・ホールディングスとフジテレビは27日に取締役会を開いたが、日枝相談役は出席していない。また、日枝相談役は、取締役会の諮問に応じて様々な事項について協議し、助言・提言を行う「経営諮問委員会」のメンバーだったが、27日付けで委員を辞任した。フジ・メディア