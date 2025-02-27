牡羊座の運勢全体運は？「神さまのお告げか」と思うような不思議な夢を見たり、直感が働いたりしそうです。ネガティブになる必要はなく、未来が明るくなるという期待を持ってOK。活気づく日曜日は、アクティブに推し活をすれば楽しみな展開になるかも。また、この週末は新生活の準備や不動産にツキがあるとき。新築物件がおすすめです。見学に出かけてみて。牡牛座の運勢全体運は？土曜日は、同じ趣味や目標を持つ仲間と楽しい