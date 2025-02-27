滋賀・大津市のタワーマンションで70代の夫婦が死傷した事件で、亡くなった男性の親族が「トラブルはなかったはず」と話しました。25日、大津市にあるタワーマンションの11階のエレベーターホールで、頭から血を流して倒れている女性（74）が見つかりました。女性は意識不明の重体です。警察が女性の部屋を調べたところ、同居する夫の岩崎安三さん（78）が頭などから血を流して倒れていて、死亡が確認されました。警察は鈍器のよう