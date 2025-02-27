アサヒビールは、スタンダードビールとして7年ぶりの新ブランド（※）『アサヒ ザ・ビタリスト』を2025年4月15日から発売する。黒と金のイケてる缶デザインから、否が応でも期待が高まるこの新商品の中身をご紹介しよう!!※：既存ブランド派生品、数量限定、地域限定、販売先限定、プレミアムビールを除くスタンダードビールとして7年ぶりの新ブランドアサヒ ザ・ビタリスト『アサヒ ザ・ビタリスト』は、爽快な苦みとスッキリとし