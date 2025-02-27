岩手県大船渡市で続く山火事への対応について、石破総理大臣は消防や自衛隊などが一体で消火活動にあたることや住民の避難支援に万全を尽くすように指示を出しました。林官房長官「風が強く延焼範囲が拡大をし、600ヘクタールを超える広大な規模の林野火災となったことなどから、いまだ鎮圧には至っていないものの部隊を増強致しまして、空中消火を含む消火活動を実施しているところでございます」石破総理は27日午前、池田消