【モデルプレス＝2025/02/27】フジ・メディア・ホールディングスは2月27日、定例の取締役会を実施。終了後、金光修社長が報道陣の取材に応じ、日枝久取締役相談役の辞任を発表した。【写真】深夜2時半まで続いたフジ会見 怒号飛び交う◆フジ、経営諮問委員会委員の変更発表同社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るべく、2023年6月28日に経営諮問委員会を設置。金光社長は、この経営諮問委員会の委員の変更があった