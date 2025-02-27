[バンコク ２７日 ロイター] - タイ政府は２７日、拘束していた少数民族ウイグル族の４０人を中国に強制送還したことを確認した。２０１４年に中国からタイに逃れた３００人のグループが不法入国の疑いで拘束され、このうち４８人がウイグル族だった。プンタン副首相兼国防相はロイターに対し、国内法と国際基準に則って送還しと指摘した。タイがウイグル族を中国に強制送還したのは過去１０年で２回目。中国の新華社は２７日