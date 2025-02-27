米スポーツ界最大のイベントであるスーパーボウル。テイラー・スウィフトの恋人であるトラビス・ケルシーのチーフスは大敗を喫してしまったが、実はトラビスが試合の前に「大病」と闘っていたことが分かった。【動画】NFL公式にキャッチされたテイラーJustJaredによると、トラビスの所属するカンザスシティ・チーフスのGMであるブレット・ヴィーチが、NFLのポッドキャスト『Insiders（原題）』に出演し、「彼はスーパーボウル