東方神起の冠特番『日本デビュー20周年の絆東方神起のTHE MISSION』が、テレビ朝日にて今春放送されることが発表された。【写真】東方神起・チャンミン＆ユンホ、「2023 MAMA AWARDS」のレッドカーペットに登場！2004年韓国、そして2005年日本でデビューした東方神起は、4月に日本デビュー20周年を迎える。このたび、彼らの体当たりバラエティー、そしてパフォーマンスが楽しめる特番の放送が決定。韓国・日本だけに留まら